Али Асадов провел обсуждения с председателем Конгресса депутатов Испании

Политика Материалы 23 января 2026 20:05 (UTC +04:00)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 23 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министр А. Асадов выразил соболезнования Ф. Арменголь в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей в Испании несколько дней назад.

В ходе встречи было сказано, что существующие связи между Азербайджаном и Испанией демонстрируют позитивную динамику в различных областях, отмечалось, что межгосударственные отношения основаны на принципах дружбы и взаимного уважения.

Подчеркивалось значение взаимных визитов и контактов на парламентском уровне, затронуты вопросы межпарламентского сотрудничества.

Обсуждены перспективы развития взаимовыгодного эффективного сотрудничества между двумя странами в различных областях, особенно в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, включая возобновляемые источники энергии, транспортной и других областях.

