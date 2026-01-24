В Баку состоялась премьера спектакля "Кармен. История Хосе" в оригинальной интерпретации - страсть, фатализм, безвременье… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась премьера спектакля режиссёра Турала Мустафаева "Кармен. История Хосе" в инсценировке драматурга Исмаила Имана, представленная публике как эмоциональное и философское откровение, сообщает Trend Life.

С первых минут спектакль затягивает в напряжённое пространство памяти, страсти и судьбы. В центре внимания - великолепная актёрская триада: народный артист Фуад Османов (Взрослый Хосе), заслуженная артистка Хаджар Агаева (Кармен), заслуженный артист Мурад Мамедов (Молодой Хосе), который покорили зрителей своим мастерством. Причем Фуад Османов воплотил сразу несколько образов - полковника, мужа Кармен Гарсию Кривого и тореадора. Эти перевоплощения только усиливают ощущение фатального круга, в котором застрял герой. Особо стоит отметить блистательную игру Илькина Мехтиева, исполнившего роль своеобразного Джокера - собирательного, метафорического персонажа. Он словно ведёт зрителя по лабиринтам сюжета Проспера Мериме, где разрушительная любовь военного и цыганки уже несколько веков продолжает вдохновлять композиторов, режиссёров, хореографов и художников по всему миру.

В этой версии перед нами раскрывается история двух Хосе (в отличие от сюжета Проспера Мериме). Молодой проживает любовь как свободу, как огонь, не задумываясь о последствиях. Взрослый - застрял в безвременье, расплачиваясь за однажды сделанный выбор. Он снова и снова сталкивается со своим молодым "Я", наблюдая, как тот проживает и пересказывает историю любви с Кармен, словно приговор, который невозможно отменить.

И сама Кармен здесь - уже не просто женщина. Это феномен любви, сложный и противоречивый образ, в котором переплетаются страсть и жизнь на грани, воплощение злого рока - силы, идущей впереди человека, направляющей события и не оставляющей шанса всё исправить.

Отчаянно пытаясь вмешаться, изменить ход истории, разорвать цепь неизбежности и спасти Молодого Хосе от предначертанной судьбы, Взрослый идёт на решающий шаг... Но можно ли изменить то, что уже стало причиной твоего существования? Где проходит граница между свободой выбора и фатальным законом времени? Эти вопросы спектакль оставляет зрителю - без готовых ответов, но с сильным послевкусием.

Над постановкой работала творческая команда: художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, композитор - Анар Юсуфов, хореограф - Камилла Алиева, пластическое решение - Эльнур Исмаилзаде, В спектакле также заняты Саида Велибекова, Фарид Гусейнов, Рашад Алияров, Сяма Велиева, Говхар Шахбанова, Диляра Назарова, Фидан Агавердиева, Сабина Асим.

Премьера завершилась овациями зрителей. А те, кто не успел посмотреть спектакль, ещё могут сделать это сегодня, 24 января.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

