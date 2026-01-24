Азербайджан увеличил добычу товарного газа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2025 году увеличил добычу товарного газа на 0,5 процента по сравнению с 2024 годом, сообщает Trend.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, за прошлый год добыча природного газа составила 50,9 миллиарда кубометров, в том числе товарного газа – 38,9 миллиарда кубометров.

В свою очередь, добыча природного газа выросла на 0,6 процента в годовом исчислении.

В добыче сырой нефти, в том числе и товарной нефти, за этот период наблюдалось снижение.

Так, в Азербайджане было добыто почти 27,7 миллиона тонн сырой нефти с учетом конденсата, из которых 27,6 миллиона тонн пришлись на товарную нефть. Тем самым Азербайджан сократил добычу сырой нефти, включая конденсат, на 4,8 процента в годовом исчислении. Добыча товарной нефти также сократилась за год на 4,8 процента.

Отметим также, что Азербайджан обладает значительными запасами газа на шельфе. По оценкам, разведанные запасы гигантского месторождения "Шахдениз" составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Кроме того, в числе месторождений углеводородов Азербайджана "Умид-Бабек". По предварительным данным, запасы перспективной структуры "Бабек" могут составить 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

Что касается других перспективных структур, то прогнозные запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата. А с месторождения "Абшерон" на первом этапе добывается 1,5 миллиарда кубометров газа.