БАКУ/Trend/ - Международный форум, формирующий мировую экономическую повестку — Всемирный экономический форум в Давосе — завершил свою работу. В ходе мероприятия, помимо экономико-политических диалогов и подписания соглашений, были отмечены несколько важных моментов.

Лидер государства, играющего решающую роль в мировой политике — Президент США Дональд Трамп — в рамках форума провел двусторонние встречи всего с двумя государственными лидерами: Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Сам по себе этот факт рассматривается как яркий показатель растущего авторитета Президента Ильхама Алиева в новом мировом управлении. В рамках высокоуровневого международного форума, в котором участвовали десятки глав государств и правительств, а также ведущие представители глобальной экономической элиты, двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом наглядно демонстрирует международный политический авторитет Президента Азербайджана, уровень его личного доверия и признанный статус актора в кругу мировых лидеров.

Эта встреча подтверждает, что Президент Ильхам Алиев признается не только региональным лидером, но и как надежным партнером, способным напрямую взаимодействовать в глобальном политическом диалоге.