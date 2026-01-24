Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Трамп в Давосе провел двусторонние встречи только с Президентом Ильхамом Алиевым и Зеленским

Политика Материалы 24 января 2026 13:39 (UTC +04:00)
Трамп в Давосе провел двусторонние встречи только с Президентом Ильхамом Алиевым и Зеленским
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Сардар Амин
Сардар Амин
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Международный форум, формирующий мировую экономическую повестку — Всемирный экономический форум в Давосе — завершил свою работу. В ходе мероприятия, помимо экономико-политических диалогов и подписания соглашений, были отмечены несколько важных моментов.

Лидер государства, играющего решающую роль в мировой политике — Президент США Дональд Трамп — в рамках форума провел двусторонние встречи всего с двумя государственными лидерами: Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Сам по себе этот факт рассматривается как яркий показатель растущего авторитета Президента Ильхама Алиева в новом мировом управлении. В рамках высокоуровневого международного форума, в котором участвовали десятки глав государств и правительств, а также ведущие представители глобальной экономической элиты, двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом наглядно демонстрирует международный политический авторитет Президента Азербайджана, уровень его личного доверия и признанный статус актора в кругу мировых лидеров.

Эта встреча подтверждает, что Президент Ильхам Алиев признается не только региональным лидером, но и как надежным партнером, способным напрямую взаимодействовать в глобальном политическом диалоге.

Лента

Лента новостей

Читать все новости