Экспорт ненефтяной продукции Ирана увеличился

БАКУ /Trend/ - В период с 11 по 17 января экспорт ненефтяной продукции Ирана вырос на 107% в стоимостном выражении и на 60% по весу по сравнению с предыдущей неделей (3–10 января).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

Согласно данным, в период с 11 по 17 января экспорт ненефтяной продукции Ирана составил 3,45 миллиона тонн на сумму 1,7 миллиарда долларов.

За указанную неделю импорт товаров в Иран составил 1,16 миллиона тонн на сумму 1,15 миллиарда долларов. Импорт продукции в Иран увеличился на 1% в стоимостном выражении и на 36% по весу по сравнению с предыдущей неделей.

За отчетный период в Иран было ввезено 928 тысяч тонн товаров первой необходимости. Импорт товаров первой необходимости увеличился на 38% по сравнению с предыдущей неделей.

За указанную неделю транзит грузов через Иран составил 438 тысяч тонн. Грузовой транзит увеличился на 37% по сравнению с предыдущей неделей.

Отметим, что за 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 г.) внешнеторговый оборот Ирана составил 148 миллионов тонн на сумму около 85,4 миллиарда долларов. За 9 месяцев торговый оборот Ирана снизился на 10,9% в стоимостном выражении и увеличился на 1,36% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 г.).