Президент Украины назвал трехсторонние переговоры в ОАЭ конструктивными

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча в ОАЭ с участием представителей Украины, США и России прошла в конструктивном формате.

Как передает Trend, об этом об этом президент Украины Володимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Переговоры продолжались при участии военных трех сторон. С нашей стороны были сегодня Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. С американской стороны были Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии. Главное, на чем сосредоточились обсуждения, это возможные параметры окончания войны.

Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности", - говорится в публикации.