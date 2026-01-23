Патриарх журналистики Михаил Гусман: Родиться в Баку, просыпаться с первыми лучами солнца и видеть в окне Каспийское море

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 76 лет Михаилу Соломоновичу Гусману - выдающемуся журналисту, радио- и телеведущему, писателю, общественному деятелю, кавалеру государственных орденов Азербайджана, России, Италии, Беларуси, Казахстана, Молдовы и множества международных наград. Человеку редкого масштаба, исключительного профессионализма и глубокой внутренней культуры.

Он - автор и бессменный ведущий легендарной телепрограммы "Формула власти", в рамках которой проинтервьюировал более 400 мировых знаменитостей: королей и королев, президентов, премьер-министров, государственных и общественных лидеров планеты. Такой "коллекции" интервью нет ни у одного журналиста-интервьюера в мире. Но при всей этой блестящей биографии Михаил Гусман всегда оставался человеком удивительной скромности, такта, интеллигентности и внутреннего достоинства - качеств, которые сегодня встречаются все реже.

Он убежден: формула счастья не бывает постоянной - она меняется вместе с жизнью.

"Сегодня она выглядит очень просто: чтобы мои близкие и я были здоровы. Знаете, когда моего папу, известного врача, спрашивали, что такое здоровье, он отвечал: “Это когда каждый день болит в новом месте”. Такая вот формула здоровья. А формула счастья для меня - просыпаться здоровым с первыми лучами солнца и видеть в окне Каспийское море… Мой любимый дом расположен в поселке Шувелян, я очень люблю проводить там время с супругой… Помню, когда мы выезжали на поезде в Москву, отец всегда говорил, что бакинский воздух, бакинский дух можно ощутить вплоть до поселка Баладжары. Вдыхать бакинский воздух - это, без всякого преувеличения, особое ощущение и особая радость", - говорит патриарх отечественной журналистики.

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в Баку - городе, который навсегда стал частью его сущности. Он вырос в удивительной семье, где сочетались служение, талант и культура. Его отец, Соломон Моисеевич Гусман, подполковник медицинской службы, был главным терапевтом Каспийской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны. Мать, Лола Юльевна Барсук, начинала как актриса, затем стала переводчицей, доктором педагогических наук, профессором Азербайджанского института иностранных языков.

Среди множества его трудов, в знак особой любви и уважения к родителям Михаил Соломонович издал книгу, которую так и назвал - "Книга о папе и маме". В ней каждая строка пронизана нежностью, благодарностью, светлой ностальгией и редким сыновним благородством.

"Мама умерла рано, еще не старой женщиной. И хотя папа прожил дольше, он тоже ушел, когда я был еще достаточно молод. Для меня приезд в Баку - это еще и потребность прийти на их могилы. С годами эта потребность не становится слабее, я ощущаю ее физически. Мои родители были, без всякого преувеличения, выдающимися личностями - яркими, талантливыми, умными. И мне всегда было особенно дорого, когда, представляя меня, говорили: “Это сын Соломона Моисеевича и Лолы Юльевны".

Память о родителях в Баку увековечена мемориальной табличкой на доме, где жила семья Гусманов. Она была установлена по распоряжению Президента Азербайджана Гейдара Алиева 12 июля 2000 года - как знак глубокого уважения к людям, оставившим след в истории города.

Самое сладкое воспоминание детства, юности и молодости Михаила Гусмана - это атмосфера Баку. Атмосфера общения, бакинской семьи, бакинского братства.

"Я полжизни прожил в Баку. Атмосфера города, атмосфера общения, атмосфера бакинской семьи, бакинства. Вы знаете, у Булата Окуджавы есть в песне такая фраза: "Арбатство, растворенное в крови". Вот мое ощущение, что есть такое понятие как "бакинство, растворенное в крови", которое никуда ни исчезнет. Оно будет всегда на все времена в человеке и вот это бакинство - оно самое сильное мое воспоминание первой половины моей жизни. Есть еще один замечательный поэт Александр Городницкий, который приехал в наш город и влюбился в него. У него есть чудесное стихотворение о Баку. Он в свое время посвятил его мне, о чем говорю с гордостью и радостью. Городницкий как раз пишет о "бакинском" взгляде на мир, о том, что наши люди любое место на земле сопоставляют с родным городом, он говорит: "Пусть кружится всегда во Вселенной этот глобус с названием "Баку". Городницкий говорил, что бакинцы узнают друг друга в любой точке мира - будь то Хайфа, Нью-Йорк или Берлин. И это особое чувство общности - одна из главных ценностей бакинства".

После окончания Азербайджанского педагогического института иностранных языков Михаил Гусман добивался успеха везде, где работал. Но главной, неизменной любовью всегда оставался родной Баку.

"Баку - вечная часть моего сердца и души. Бакинцем нельзя стать - бакинцем можно только родиться. Я люблю многие города, но Баку занимает особое место. Это город, где я родился, где покоятся мои родители. Для меня это святое место…Что по-прежнему очень важно в Баку и в Азербайджане - здесь очень ценят понимание друга, ценят семью и слово. Одна из моих любимых азербайджанских пословиц это "Kişinin sözü bir olar" (Мужчина должен быть верен своему слову). Я ее услышал в детстве и по сей день считаю, что так и должно быть".

Он вспоминает прогулки от кинотеатра "Вэтэн" через Площадь фонтанов, Бакинский бульвар, чайхану "Марокко", где за стаканами чая с лимоном собирались Максуд Ибрагимбеков, Вагиф Самедоглу, Анар - люди, казавшиеся тогда недосягаемыми вершинами.

И частые разъезды, колоссальный объем работы всегда лишь усиливали ностальгию по родным местам.

"Баку - это форма моего мироощущения. Я вырос в коммунальном доме на улице Петра Монтина (ныне Алиовсата Гулиева). Девять квартир, одиннадцать национальностей, удобства во дворе. Были конфликты, но было и главное - ощущение праздника жизни. Мы вместе отмечали все праздники - православные, мусульманские, еврейские. И у нас, детей двора, было ощущение, что жизнь - это радость".

Он говорит о добрососедстве не как о политическом термине, а как о человеческой ценности - умении быть рядом, понимать, поддерживать.

Михаил Гусман - это не только выдающийся журналист и интервьюер мирового уровня. Это человек верности и памяти, редкой порядочности, тонкого юмора, внутренней деликатности и удивительной способности быть благодарным - людям, городу, судьбе. И, пожалуй, именно поэтому, говоря о Баку, он может говорить бесконечно.

"Знаете, у военных летчиков есть система радиолокационного распознавания "свой–чужой". Во мне срабатывала похожая "система", когда я попадал в незнакомые города. Я всегда сравнивал их с родным Баку, фанатичным патриотом которого являюсь всю свою жизнь… Я встречал равнодушных к своим городам людей - москвичей, лондонцев, парижан. Но я никогда не встречал бакинца, который бы не любил Баку. Значит, что-то есть в этом соленом Каспии, в нашем бульваре, в старых улочках. А главное - в ощущении, что с любым встречным можно заговорить как со старым знакомым, попросить его совета или поддержки. Но если мы с вами сейчас продолжим говорить о Баку, то закончим, наверное, только вечером завтрашнего дня – и то лишь потому, что устанем..."

Коллектив редакции Trend от всей души поздравляет Михаила Гусмана с днем рождения. Желаем Михаилу Соломоновичу успехов в дальнейшей деятельности, осуществлении всех проектов, крепкого здоровья и счастья! Пусть Ваша формула счастья остается неизменной: здоровье, любовь близких и тот самый бакинский воздух, который навсегда в крови.

