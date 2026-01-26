«Yüksəliş» - инновационный подход к формированию кадрового резерва (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В условиях глобальных трансформаций и усиливающейся конкуренции за человеческий капитал именно качество кадров и эффективность управления становятся определяющими факторами устойчивого развития государств. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что стратегическое будущее страны напрямую связано с развитием человеческого потенциала и переходом от модели, основанной на природных ресурсах, к экономике знаний.

Эта стратегическая линия последовательно дополняется деятельностью Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, которая на протяжении многих лет уделяет особое внимание развитию образования, поддержке молодежи и формированию интеллектуальной элиты. Реализуемые под ее руководством гуманитарные и образовательные инициативы рассматриваются как долгосрочные инвестиции в человеческий капитал и социальную устойчивость страны.

Именно в этом контексте конкурс «Yüksəliş» сегодня воспринимается не просто как кадровый проект, а как модель национального стандарта развития управленческих кадров, органично встроенная в систему государственной политики Азербайджана.

Человеческий капитал как стратегический приоритет

Инвестиции в человеческий капитал в Азербайджане носят комплексный и системный характер, охватывая сферу образования, подготовку управленческих кадров и формирование новой культуры лидерства. Такой подход отражает осознанный выбор в пользу долгосрочного развития, где ключевым ресурсом становится человек — его знания, управленческое мышление и способность принимать ответственные решения.

В этом смысле конкурс «Yüksəliş» выступает одним из практических инструментов реализации государственной стратегии, направленной на выявление, развитие и сопровождение перспективных управленцев.

От конкурса к устойчивому институту

С момента создания в 2019 году конкурс «Yüksəliş» продемонстрировал, что современная кадровая политика может строиться на принципах меритократии, прозрачности и равных возможностей. Участие в нем доступно гражданам Азербайджана независимо от их социального происхождения, региона проживания или профессиональной сферы.

Многоэтапная система отбора - онлайн-тестирование, практические задания, командные проекты и финальные презентации позволяет оценивать не только уровень знаний, но и управленческое мышление, лидерский потенциал и способность действовать в условиях неопределенности.

Как отмечает заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана руководитель конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев:

«Конкурс “Yüksəliş” реализуется в полном соответствии с видением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в части формирования сильного человеческого капитала и профессиональной управленческой элиты. Наша основная цель — не просто определить победителей, а создать устойчивую экосистему развития кадров, способных эффективно реализовывать государственные приоритеты и вносить вклад в долгосрочное развитие страны».

Формирование кадрового резерва нового поколения

Принципиальное отличие «Yüksəliş» заключается в том, что конкурс не завершается объявлением победителей. Его участники включаются в долгосрочную экосистему развития, которая охватывает программы наставничества, обучение, участие в реальных проектах и формирование профессиональных связей.

Создание кадрового резерва и кадрового банка позволяет государственным и частным структурам получать доступ к подготовленным и мотивированным специалистам, а самим участникам — реализовывать свой потенциал в стратегически значимых сферах.

Национальный стандарт кадрового развития

Сегодня «Yüksəliş» все чаще рассматривается как национальный стандарт подготовки управленческих кадров, ориентированный не только на текущие потребности, но и на будущее страны. Он формирует новую управленческую элиту, способную мыслить стратегически, адаптироваться к глобальным вызовам и брать на себя ответственность за развитие государства.

Таким образом, конкурс «Yüksəliş» становится связующим звеном между государственной стратегией инвестиций в человеческий капитал и ее практической реализацией, подтверждая, что устойчивое развитие Азербайджана начинается с инвестиций в человека.