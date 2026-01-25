Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой

Общество Материалы 25 января 2026 18:47 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
БАКУ/ Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой с полудня 26 января до полудня 27-го числа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов.

Как сообщили Trend в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Нефтчале, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Гяндже, Дашкесане, Геранбое, Нафталане и Мингячевире в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный

