Обнародован объем экспорта нефти из Азербайджана в Португалию

БАКУ /Trend/ - В 2025 году из Азербайджана в Португалию было экспортировано 803,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 430,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 200,5 миллиона долларов США, или на 31,8% меньше в стоимостном выражении и на 201,6 тысячи тонн, или на 20,1% меньше по объему по сравнению с 2024 годом.

В течение рассматриваемого периода Португалия заняла 6-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты.

Отметим, что в 2025 году из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 23,4 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 12,1 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 2,4 миллиарда долларов США или на 16,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 215 тысяч тонн или на 0,9%.

Экспорт указанной продукции составил 48,28% от общего объема экспорта в 2025 году.