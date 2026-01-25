Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в 2025 г.

Энергетика Материалы 25 января 2026 03:31 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - В 2025 году Азербайджан экспортировал около 23,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 12,1 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель в денежном выражении уменьшился на 2,3 миллиарда долларов (16,2%), а в объёмном выражении вырос на 215 тысяч тонн (0,9%).

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-ноябре возглавляет Италия (13,1 миллиона тонн на сумму 6,7 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (1,4 миллиона тонн на сумму 742,2 миллиона долларов) и Хорватия (1,3 миллиона тонн на сумму свыше 666,6 миллиона долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 2025 году:

Страна

Объем импорта

Стоимость импорта (в долларах США)

Италия

13 111 475,61

6 727 698 250

Чехия

1 405 059,25

742 159 080

Хорватия

1 255 021,16

666 587 010

Румыния

1 122 055,58

598 454 150

Германия

956 716,48

502 018 650

Португалия

803 374,35

430 730 820

Греция

702 354,87

367 729 040

Великобритания

648 255,19

336 954 560

Ирландия

577 056,93

289 696 230

Тунис

432 028,56

227 895 520

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.

