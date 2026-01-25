Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Азербайджан экспортировал около 23,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 12,1 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель в денежном выражении уменьшился на 2,3 миллиарда долларов (16,2%), а в объёмном выражении вырос на 215 тысяч тонн (0,9%).

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-ноябре возглавляет Италия (13,1 миллиона тонн на сумму 6,7 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (1,4 миллиона тонн на сумму 742,2 миллиона долларов) и Хорватия (1,3 миллиона тонн на сумму свыше 666,6 миллиона долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 2025 году:

Страна Объем импорта Стоимость импорта (в долларах США) Италия 13 111 475,61 6 727 698 250 Чехия 1 405 059,25 742 159 080 Хорватия 1 255 021,16 666 587 010 Румыния 1 122 055,58 598 454 150 Германия 956 716,48 502 018 650 Португалия 803 374,35 430 730 820 Греция 702 354,87 367 729 040 Великобритания 648 255,19 336 954 560 Ирландия 577 056,93 289 696 230 Тунис 432 028,56 227 895 520

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.