Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Азербайджан экспортировал около 23,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 12,1 миллиарда долларов.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель в денежном выражении уменьшился на 2,3 миллиарда долларов (16,2%), а в объёмном выражении вырос на 215 тысяч тонн (0,9%).
Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-ноябре возглавляет Италия (13,1 миллиона тонн на сумму 6,7 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (1,4 миллиона тонн на сумму 742,2 миллиона долларов) и Хорватия (1,3 миллиона тонн на сумму свыше 666,6 миллиона долларов).
В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 2025 году:
|
Страна
|
Объем импорта
|
Стоимость импорта (в долларах США)
|
Италия
|
13 111 475,61
|
6 727 698 250
|
Чехия
|
1 405 059,25
|
742 159 080
|
Хорватия
|
1 255 021,16
|
666 587 010
|
Румыния
|
1 122 055,58
|
598 454 150
|
Германия
|
956 716,48
|
502 018 650
|
Португалия
|
803 374,35
|
430 730 820
|
Греция
|
702 354,87
|
367 729 040
|
Великобритания
|
648 255,19
|
336 954 560
|
Ирландия
|
577 056,93
|
289 696 230
|
Тунис
|
432 028,56
|
227 895 520
Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.