Испания высоко оценивает прогресс в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией — спикер

БАКУ /Trend/ - Испания высоко оценивает прогресс, достигнутый в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь Сосиас на брифинге, проведённом совместно с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Она выразила пожелание, чтобы процесс, начавшийся после Вашингтонского саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года, завершился мирным соглашением и открыл новый период прогресса и сотрудничества в регионе.

«Принципы, которые будут направлять этот процесс, — международное право, суверенитет и территориальная целостность — являются также принципами, разделяемыми парламентами наших стран. Очевидна и общая воля к углублению двусторонних отношений между Испанией и Азербайджаном», - сказала председатель Конгресса депутатов.