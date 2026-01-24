Доходы Азербайджана от экспорта нефтяного кокса и нефтяного битума выросли

БАКУ/Trend/ - В 2025 году из Азербайджана было экспортировано 217,2 тысячи тонн нефтяного кокса на сумму 68,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По данным агентства, этот показатель в стоимостном выражении на 50,698 миллиона долларов США, или в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, а в объемном выражении на 7,3 тысячи тонн, или на 3,5%.

В отчетном периоде экспорт нефтяного кокса составил 0,27% от общего объема экспорта Азербайджана.

В то же время, в 2025 году из Азербайджана было экспортировано 4360 тонн нефтяного битума на сумму 1,137 миллиона долларов США, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года по стоимости в 917 тысяч долларов США (5,2 раза), в объеме - в 3,2 тысячи тонн (3,7 раза).

Отметим, что в 2025 году из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 23,4 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 12,1 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 2,4 миллиарда долларов США или на 16,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 215 тысяч тонн или на 0,9%.

Экспорт указанной продукции составил 48,28% от общего объема экспорта в 2025 году.

При этом, за отчетный период, помимо 735,8 ​​тысячи тонн сырой нефти на сумму 431,9 миллиона долларов США, из Азербайджана экспортированы нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, а также продукция, содержащая 70% и более массы нефти или нефтепродуктов.

По сравнению с 2024 годом это на 97 миллионов долларов США, или на 29%, больше в стоимостном выражении и на 198,2 тысячи тонн, или на 36,9%, в натуральном выражении.

За этот период доля вышеуказанной продукции в общем объеме экспорта страны составила 1,72%.