Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного Совета Королевства Бахрейн Али бин Салех Али Салехом (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Бахрейн 25-го января встретилась с председателем Консультативного Совета этой страны Али бин Салех Али Салехом.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сердечно приветствовавший спикера парламента Азербайджана Али бин Салех Али Салех выразил веру в то, что этот визит будет способствовать ещё большему углублению взаимоотношений наших стран и парламентов.

Он отметил, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном и подчеркнул важность дальнейшего расширения межпарламентских связей в этом контексте.

Выразив признательность за оказанное на высоком уровне гостеприимство, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула, что первый официальный визит спикера азербайджанского парламента в Королевство Бахрейн позволит провести переговоры о дальнейшем углублении наших отношений.

Как отмечалось в беседе, наши народы разделяют общие религиозные и культурные ценности, объединяющие наши дружественные страны. Подчеркнув наличие большого потенциала для развития двусторонних отношений во всех сферах, стороны выразили уверенность в том, что политические контакты и осуществление встречных визитов между двумя государствами касательно различных сфер поспособствуют развитию связей.

На встрече подчёркивалось позитивное сотрудничество наших стран в рамках различных международных и региональных организаций, таких как ООН, Организация Исламского Сотрудничества и Движение Неприсоединения, и выражалось удовлетворение взаимной поддержкой в этих организациях.

В ходе беседы рассматривались вопросы сотрудничества между законодательными органами. Были отмечены установленные между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна эффективные отношения сотрудничества. Встречные визиты на уровне спикеров парламентов обеих стран способствовали дальнейшему углублению этих отношений.

Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свои предыдущие встречи с председателем Консультативного Совета, в том числе, участие Али бин Салеха Аль Салеха в конференции Парламентской Сети Движения Неприсоединения в городе Манама. Было подчёркнуто, что Парламент Бахрейна представлен на всех конференциях и парламентских мероприятиях этой важной парламентской платформы, в том числе в руководящих органах организации.

На встрече также был проведён обмен мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.