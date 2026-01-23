Визит председателя Конгресса депутатов Испании является показателем развития межпарламентских связей — Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Визит в Азербайджан председателя Конгресса депутатов Испании является показателем развития межпарламентских связей.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на брифинге, проведённом совместно с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас.

"В мае прошлого года по приглашению председателя Конгресса депутатов я совершила официальный визит в Испанию. Это был первый официальный визит председателя Милли Меджлиса Азербайджана в Испанию. Сегодня же председатель Конгресса депутатов Испании находится с визитом в Азербайджане вместе с делегацией", - сказала она.

Спикер отметила, что этот официальный визит также имеет важное значение с той точки зрения, что это первый визит председателя парламента Испании в страну.

«Это является показателем того значения, которое мы придаём развитию межпарламентских связей между нашими странами», - сказала С. Гафарова.