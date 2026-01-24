Иран поблагодарил Пакистан за поддержку на заседании Совета ООН по правам человека

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 24 января 2026 12:21 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Иран выразил благодарность Пакистану за позицию, продемонстрированную на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети «X».

В сообщении отмечается, что состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Иранский министр выразил благодарность Пакистану за призыв проголосовать по резолюции, касающейся Ирана, и за голосование в его поддержку в Совете ООН по правам человека.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по текущим региональным и международным событиям.

Отметим, что минувшей ночью в Совете ООН по правам человека на голосование была вынесена резолюция против Ирана. Документ был принят 25 голосами «за», при 14 голосах «против» и 7 воздержавшихся.

