В Эфиопии состоялся ряд встреч в связи с WUF13 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Эфиопии Аддис-Абебе в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13) был проведён ряд встреч.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Эфиопии, состоялись встречи с министром городского и инфраструктурного развития Эфиопии Чалту Сани Ибрагимом, мэром города Аддис-Абеба Аданеч Абебие, исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН по Африке Клавером Гейтом, комиссаром Африканского союза (АС) по вопросам сельского хозяйства, сельского развития, «голубой экономики» и устойчивой окружающей среды Мозесом Вилакати, а также с другими официальными лицами.

Во встречах, организованных при посредничестве посольства Азербайджана в Эфиопии, приняли участие посол Азербайджана в Эфиопии и постоянный представитель при АС Руслан Насибов, посол Азербайджана в Кении и постоянный представитель при Программе ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) Султан Гаджиев, а также директор регионального офиса UN-Habitat по Африке Умар Силла — структуры, являющейся главным организатором WUF со стороны ООН.

В ходе встреч была представлена подробная информация о сути WUF13, процессе подготовки, инициативах, планируемых мероприятиях и деятельности, а также о возможностях участия и сотрудничества.

Было подчеркнуто значение форума, который пройдет под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», с точки зрения укрепления международного сотрудничества в сфере устойчивого городского развития и представления вклада Азербайджана в глобальные процессы совместно с международными партнерами. Отмечено, что впервые в истории форума состоится Саммит глав государств и правительств. Также была представлена информация об интересах Азербайджана, признанного глобальным чемпионом в области градостроительства, к развитию сотрудничества с африканскими государствами в рамках WUF13.

Одновременно на большинстве встреч подчёркивалось, что опыт и инициативы Азербайджана, приобретённые в рамках COP29, а также в контексте взаимосвязанного влияния процессов устойчивого градостроительства и изменения климата, имеют важное значение для подготовки Эфиопии к проведению COP32. В этом контексте была выражена серьезная заинтересованность в сотрудничестве.

Кроме того, азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии, организованном в Аддис-Абебе правительством Кении с участием международных партнёров в рамках инициативы "Создание климатической устойчивости для городских бедняков" (BCRUP).