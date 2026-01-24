Сроки доставки грузов из Китая в Азербайджан по Среднему коридору сократились

БАКУ/ Trend/ - Среднее время транзита по железнодорожному маршруту Среднего коридора между Китаем и Азербайджаном сократилось в начале 2026 года.

Как сообщает Trend, об этом в социальной сети написал управляющий директор компании Beijing Cross-Eurasia International Logistics Ван Сюй Дун.

Он отметил, что согласно операционным данным, в январе 2026 года средний срок доставки грузов по маршруту Сиань-Баку составил 16 дней, что на сутки быстрее показателей декабря 2025 года (17 дней). При этом в январе по данному направлению было отправлено восемь грузовых составов, тогда как в декабре их количество составило одиннадцать.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, активизировал работу по отправке регулярных контейнерных поездов из Сианя (Китай) в Баку (Азербайджан) в 2019 году, и только за 2025 год по этому направлению было выполнено более 400 рейсов. Маршрут был расширен за счет нового сервиса из Пекина, запущенного 30 июня 2025 года.

Ключевым событием стала модернизация железной дороги Баку–Тбилиси–Карс в 2024 году, увеличившая ее годовую пропускную способность с 1 миллиона до 5 миллионов тонн. В августе 2024 года Китайская корпорация железнодорожных контейнерных перевозок (CRCT) присоединилась к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd. В начале 2026 года первый поезд года прибыл в Баку, продемонстрировав сокращение времени транзита до 11 дней.

Отметим, что Средний коридор (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, TITR) — это транспортный и торговый путь, соединяющий Азию с Европой, служащий альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Он начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), пересекает Каспийское море через Азербайджан, продолжается через Грузию и Турцию и в конечном итоге достигает Европы. Этот сухопутный маршрут позволяет обойти более длинные морские пути и напрямую связывает Восточную Азию, включая Китай, с Европой.