Назван объем импорта Ираном товаров из Грузии

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 г.) импорт Ираном товаров из Грузии сократился на 58,3% в стоимостном выражении и на 58% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев импорт составил 17 тысяч тонн на сумму 53 миллиона долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года Иран импортировал из Грузии 40,7 тысячи тонн товаров на сумму 127 миллионов долларов.

В отчете отмечается, что основными товарами, которые Иран закупил в Грузии, были сельскохозяйственная продукция, древесина, различные виды оборудования, запчасти и другие товары.

Всего за указанные 9 месяцев общий товарооборот Ирана с Грузией составил около 424 тысяч тонн на сумму примерно 218 миллионов долларов. В стоимостном выражении товарооборот снизился на 27%, а по весу — на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

По данным Таможенной администрации Ирана, за три квартала общий объем импорта страны составил 29,3 миллиона тонн на сумму около 44,2 миллиарда долларов. В целом импорт сократился на 15,2% в стоимостном выражении, но вырос на 2,75% по весу.

Следует отметить, что при импорте товаров Иран отдает приоритет продукции первой необходимости, в которой нуждается страна, и применяет определенные ограничения на ввоз товаров, аналоги которых производятся внутри самого Ирана.