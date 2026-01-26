Отношения между Азербайджаном и Израилем развиваются в позитивном ключе - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Израилем развиваются в позитивном ключе из года в год и охватывают различные сферы.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Моше Сааром.

Министр отметил, что сегодня отношения между двумя государствами имеют стратегическое значение.

«Несколько дней назад в Давосе также состоялась встреча лидеров двух стран. Периодически проводятся политические консультации между министерствами иностранных дел. Действуют Межправительственная комиссия и Межпарламентская группа дружбы», - сказал Байрамов.

Он добавил, что между двумя странами подробно обсуждалось развитие экономических связей, договоров и проектов, а также новые возможности и перспективы.

«В Баку проводится экономический форум, и министр также примет в нем участие», - отметил министр.