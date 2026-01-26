Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Израиль заинтересован в инвестициях в Азербайджан - министр

Экономика Материалы 26 января 2026 13:55 (UTC +04:00)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
БАКУ /Trend/ - Израиль заинтересован в инвестициях в Азербайджан, а также готов делиться своими знаниями и опытом.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Cаар на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Израиль намерен вывести экономические отношения с Азербайджаном на новый уровень.

"Именно поэтому я прибыл в Баку с высокопоставленной делегацией, в состав которой входят более 40 представителей израильских экономических организаций и компаний, работающих в сферах водоснабжения, кибербезопасности, здравоохранения, продовольствия, сельского хозяйства и других отраслей", - отметил Саар.

