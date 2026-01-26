В села Бадара и Сейидбейли Ходжалинского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории 26 января в села Бадрара и Сейидбейли Ходжалинского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, переселяются семьи, временно проживавшие в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Бадрара переселяются 15 семей — 66 человек, а в село Сейидбейли — 10 семей — 34 человека.

Возвращающиеся на родные земли жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу государства. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения души шехидов, отдавших жизни на этом пути.

Новость обновляется