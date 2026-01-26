Между Азербайджаном и Израилем будет увеличено количество авиарейсов - министр

БАКУ /Trend/ - В 2025 году количество туристов из Израиля, прибывших в Азербайджан, удвоилось по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.

По его словам, в настоящее время между Азербайджаном и Израилем выполняется 20 рейсов.

«В зависимости от результатов переговоров ожидается увеличение их числа», — отметил министр.