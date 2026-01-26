Ресурс влияния: Казахстан стремится к статусу энергетической державы региона

БАКУ /Trend/ - В условиях роста спроса на электроэнергию и нестабильности на мировом энергетическом рынке Казахстан работает над созданием устойчивой системы генерации, которая могла бы полностью обеспечивать потребности страны.

Правительство поставило перед собой цель к первому кварталу 2027 года полностью обеспечить экономику электроэнергией, а к 2029 году выйти на устойчивый профицит мощностей, что позволит экспортировать излишки электроэнергии.

Согласно данным министерства энергетики, в 2025 году выработка электроэнергии составила 123,1 млрд кВт·ч при потреблении 124,6 млрд кВт·ч. За год общая установленная мощность увеличилась с 25,3 ГВт до 26,7 ГВт. Основную долю в генерации по-прежнему составляют угольные станции (51,4%).

Энергетическая стратегия страны выстраивается на принципе диверсификации. Казахстан стремится сбалансировать использование значительных запасов ископаемого топлива с поэтапным развитием низкоуглеродных и экологически более чистых технологий.

Несмотря на глобальный тренд декарбонизации, уголь продолжает рассматриваться как ключевой элемент энергетической безопасности Казахстана. При запасах порядка 33 млрд тонн, которых при текущем уровне потребления достаточно более чем на 300 лет, этот ресурс остается фундаментом базовой генерации. Выступая на заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости придать развитию угольной генерации статус национального проекта. Министерство энергетики уже приступило к его разработке. Проект предусматривает ввод 7,6 ГВт новых мощностей на основе технологий “чистого угля”, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду.

Газовая генерация, доля которой в энергобалансе достигла 25,6% в 2025 году, рассматривается как важный элемент энергетической системы. При этом, несмотря на то, что Казахстан богат запасами газа, страна продолжает импортировать большие объемы: в 2025 году ввоз товарного газа увеличился на 18%, до 4,5 млрд кубометров. Президент Токаев на заседании Национального курултая отметил, что это является проблемой и поручил правительству работать над расширением ресурсной базы. По словам Президента, потенциал природного газа должен быть усилен за счет поиска и освоения новых месторождений. В настоящее время национальная компания QazaqGaz реализует масштабную программу геологоразведочных работ на 14 участках недр с предварительной оценкой ресурсов около 515 млрд кубометров газа. В среднесрочной перспективе портфель проектов планируется расширить до 30 участков с совокупной ресурсной оценкой порядка 1,7 трлн кубометров, что должно обеспечить устойчивое покрытие прогнозируемого внутреннего спроса.

Параллельно сектор возобновляемых источников энергии демонстрирует устойчивую динамику роста. В 2025 году доля ВИЭ в общем объеме выработки достигла 7% от общего производства электроэнергии в стране против 6,43 % в 2024. Производство электроэнергии увеличилось на 13,7% и составило 8 621,5 млн кВт·ч. Общая установленная мощность “зеленых” объектов достигла 3 537 МВт. Основной вклад обеспечили ветровые электростанции с мощностью 1 908,95 МВт и выработкой 5 380,2 млн кВт·ч, солнечные станции - 1 312,61 МВт и 2 042,6 млн кВт·ч, а также малые ГЭС - 313,7 МВт и 1 195,9 млн кВт·ч. Биогазовая генерация пока остается нишевым сегментом. На начало января 2026 года в стране функционировали 162 объекта ВИЭ общей установленной мощностью 3,5 гигаватт. Это включает: 67 ветровых электростанций, 49 солнечных электростанций, 43 гидроэлектростанции и 3 биогазовые электростанции. В 2025 году введено в эксплуатацию 9 новых объектов ВИЭ общей мощностью 503 МВт, из которых: 5 объектов ВЭС - 387 МВт, 3 объекта СЭС - 90 МВт и 1 объект ГЭС - 26 МВт. В целом до 2035 года в Казахстане запланирована реализация свыше 8 ГВт мощностей ВИЭ.

Кроме того, ключевым элементом долгосрочной устойчивости энергобаланса является строительство первой атомной электростанции в районе озера Балхаш. Проект реализуется при участии “Росатома”. Заливка первого бетона ожидается в 2029 году. АЭС рассматривается как базовый источник генерации, способный обеспечить потребности промышленного роста, которые невозможно покрыть исключительно за счет переменной выработки ветровых и солнечных электростанций.

В целом Казахстан переходит от модели эксплуатации преимущественно старых мощностей к формированию многокомпонентной энергосистемы. В ее основе сохраняется угольная генерация, дополняемая ускоренным развитием газового сегмента, расширением ВИЭ и подготовкой к запуску атомной генерации в долгосрочной перспективе. Реализация заявленных планов, включая ввод новых угольных мощностей и освоение газовых ресурсов, позволит не только ликвидировать текущий дефицит, но и сформировать экспортный потенциал.

В ближайшие годы развитие энергетики будет зависеть от темпов запуска новых мощностей, разработки новых газовых месторождений и развития возобновляемых источников энергии. В долгосрочной перспективе важным фактором стабильности станет проект атомной электростанции, сроки и параметры которого повлияют на будущий энергобаланс страны.