Подписан Меморандум о Взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о Взаимопонимании. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Саxиба Гафарова и председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Саxиба Гафарова особо подчеркнула значимость Меморандума о Взаимопонимании. Было отмечено, что данный документ внесёт важный вклад в выводе межпарламентских связей на новый этап, в том числе, в расширение сотрудничества в рамках комитетов, групп дружбы, парламентских аппаратов и международных организаций.