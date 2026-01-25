Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Подписан Меморандум о Взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн (ФОТО)

Политика Материалы 25 января 2026 21:00 (UTC +04:00)
Фото: Милли Меджлис Азербайджана

Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о Взаимопонимании. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Саxиба Гафарова и председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Саxиба Гафарова особо подчеркнула значимость Меморандума о Взаимопонимании. Было отмечено, что данный документ внесёт важный вклад в выводе межпарламентских связей на новый этап, в том числе, в расширение сотрудничества в рамках комитетов, групп дружбы, парламентских аппаратов и международных организаций.

