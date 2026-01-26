Сцена является его стихией - юбилей под светом рампы Адалята Абдулсамеда (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялся торжественный вечер, посвящённый 60-летнему юбилею известного актёра Адалята Абдулсамеда - артиста, чьё имя связано с историей современного азербайджанского театра и кино, сообщает Trend Life.

Праздничное мероприятие собрало известных деятелей культуры и искусства, коллег, друзей и поклонников творчества юбиляра. С тёплой поздравительной речью выступила директор театра Наида Исмаилзаде, рассказав о жизненном и творческом пути актёра, подчеркнув его весомый вклад в развитие национального театрального искусства и кинематографа.

Адалят Абдулсамед (Абдулсамедов) родился 17 января 1966 года. Окончил факультет "Театр и кино" Азербайджанского государственного института искусств имени М. Алиева (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и с 1989 года работает в Азербайджанском государственном театре молодёжи. С 2009 года он является актёром Государственного театра юного зрителя, а с 1993 года состоит в Союзе театральных деятелей Азербайджана. За более три десятка творческой карьеры воплотил десятки незабываемых образов в спектаклях азербайджанских и мировых классиков, современных авторов, а также в кино, сериалах и на телевидении.

Слова признательности и уважения в адрес юбиляра прозвучали и от заместителя председателя Союза театральных деятелей, народного артиста Ильхама Намига Кямала, народного артиста Гурбана Исмайлова, заслуженного артиста Эльнура Гусейнова, актрисы Земфиры Абдульсамедовой (супруги юбиляра), а также близкого друга актёра Руслана Шейдаева. Выступающие делились воспоминаниями, отмечали профессионализм, преданность сцене и особую харизму юбиляра.

Кульминацией вечера стало вручение Адаляту Абдульсамеду почётной медали Союза театральных деятелей Teatr fədaisi, ставшей признанием его многолетнего служения искусству.

Завершился юбилейный вечер показом спектакля "Увядшие цветы! по произведению Джафара Джаббарлы в постановке Сабины Мамедзаде. В этой постановке Адалят Абдулсамед блистательно воплотил образ Абдула, ещё раз доказав, что сцена по-прежнему остаётся его стихией.

