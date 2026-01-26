Латвийская торгово-промышленная палата видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в развитии Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Латвийская торгово-промышленная палата видит явный потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в инфраструктурных и сервисных проектах, связанных со Средним коридором, особенно в таких направлениях, как логистические хабы, мультимодальные транспортные решения и цифровизация транспортных и таможенных процессов.

Об этом в интервью Trend сообщила директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева.

Она отметила, что вместо того чтобы фокусироваться на крупномасштабных прямых инвестициях, основной интерес латвийских компаний заключается во внесении опыта, операционной экспертизы и сервисных решений, которые повышают эффективность, прозрачность и связанность транспортных маршрутов.

"В то же время такое сотрудничество является наиболее эффективным, когда оно ориентировано на реальный спрос и поддерживается предсказуемыми регуляторными рамками и упрощёнными процедурами. Объединяя роль Азербайджана как ключевой транзитной страны с опытом Латвии в логистике, портовых операциях и цифровых решениях, существует значительный потенциал для реализации практических проектов, повышающих конкурентоспособность и устойчивость Среднего коридора", - сказала Л.Сичева.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.