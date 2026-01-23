Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан передал Армении проживавших в Карабахе 11 человек по их собственному желанию

Азербайджан Материалы 23 января 2026 13:41 (UTC +04:00)
Азербайджан передал Армении проживавших в Карабахе 11 человек по их собственному желанию
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
БАКУ /Trend/ - Десять армян и один русский, проживавшие в Карабахском регионе Азербайджана, по их собственному желанию были переданы Армении.

Как сообщает Trend, 11 человек обратились по данному вопросу в соответствующие структуры Азербайджана и Армении, и на основании этих обращений они были переданы Армении.

Указанные лица продолжали проживать на этих территориях и после освобождения Азербайджаном города Ханкенди в сентябре 2023 года.

Передача была осуществлена исключительно на основании их собственного желания и просьбы.

