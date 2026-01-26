Экспорт ненефтяной продукции Ирана в Туркменистан вырос

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 21 декабря 2025 года) экспорт ненефтяной продукции Ирана в Туркменистан по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года (с 21 марта по 20 декабря 2024 года) увеличился на 22,5 процента в стоимостном выражении и на 3 процента по весу.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана, за указанный девятимесячный период объём экспорта ненефтяной продукции Ирана в Туркменистан составил около 495 миллионов долларов и 1,18 миллиона тонн.

В аналогичном периоде прошлого иранского года данный показатель составлял 404 миллиона долларов и 1,15 миллиона тонн.

В структуре экспорта указаны сельскохозяйственная и продовольственная продукция, промышленные товары, трансформаторы, кондиционеры с водяным охлаждением, нефтехимическая продукция и другие товары.

Кроме того, за 9 месяцев товарооборот между Ираном и Туркменистаном составил около 504 миллионов долларов и примерно 1,19 миллиона тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года означает рост на 19,9 процента по стоимости и на 2,2 процента по весу.

Отмечается также, что за 9 месяцев текущего иранского года общий экспорт продукции Ирана составил 41,2 миллиарда долларов и около 119 миллионов тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 5,78 процента в стоимостном выражении, но увеличился на 1 процент по весу.