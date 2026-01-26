В 2025 году Азербайджан посетили около 60 тысяч туристов из Израиля - Гидеон Саар

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Азербайджан посетили около 60 тысяч туристов из Израиля.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Cаар на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Г.Саар выразил уверенность, что в 2026 году этот показатель продолжит расти.

Израильский министр также напомнил, что в Азербайджане проживает большая еврейская община, которая чувствует себя комфортно и является неотъемлемой частью азербайджанского общества.

"Азербайджан и Израиль на протяжении многих лет последовательно развивают сотрудничество, прежде всего в экономической сфере, что способствует укреплению двусторонних связей и росту туристического потока", - отметил министр.