Стоимость продаж на биржах Ирана значительно возросла

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 г.) стоимость продаж на биржах Ирана увеличилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по биржам и ценным бумагам Ирана.

Согласно данным, за 9 месяцев стоимость продаж на биржах составила 22,6 квадриллиона риалов (примерно 22,6 миллиарда долларов). В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 14,7 квадриллиона риалов (примерно 14,7 миллиарда долларов).

Только за 9-й месяц (22 ноября – 21 декабря 2025 г.) объем продаж на биржах составил 3,5 квадриллиона риалов (около 3,5 миллиарда долларов). Из них 3,08 квадриллиона риалов пришлось на Товарную биржу, а 420 триллионов риалов — на Энергетическую биржу.

За отчетные 9 месяцев стоимость продаж на Товарной бирже достигла 19,7 квадриллиона риалов (около 19,7 миллиарда долларов), что на 53% больше, чем за тот же период прошлого года.

На Энергетической бирже за это же время объем продаж составил 2,98 квадриллиона риалов (около 2,98 миллиарда долларов), что свидетельствует о росте на 57%.

Отметим, что Товарная биржа Ирана функционирует в целях обеспечения поставок и ценообразования на многие виды продукции. На Энергетической бирже Ирана особое значение имеет реализация углеводородной продукции. Именно через Энергетическую биржу Иран стремится обеспечивать потребности местных компаний в углеводородах, а также наращивать экспорт.