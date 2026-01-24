В Иране увеличился объем дизтоплива, поставляемого на ТЭС

БАКУ /Trend/ - В период с 22 декабря 2025 года по 19 января 2026 года объем дизельного топлива, поставленного на тепловые электростанции (ТЭС) Ирана, увеличился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в указанный период на ТЭС Ирана ежедневно поставлялось 58 миллионов литров дизельного топлива. При этом в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 54 миллиона литров в сутки.

Ежедневный объем дизельного топлива, поставляемого на ТЭС страны в указанный период, считается рекордным показателем за последние годы. Доля жидкого топлива (дизель и мазут) в потребительской корзине ТЭС страны превысила 54%.

Отметим, что, помимо этого, в последние дни объем газа, поставляемого на иранские ТЭС, составил 170 миллионов кубометров в сутки.

Добавим, что потенциал производства электроэнергии в Иране составляет более 95 тысяч мегаватт. Производственная мощность тепловых электростанций Ирана составляет 76 тысяч мегаватт, а мощность дизельных блоков — 408 мегаватт.

Также отметим, что в настоящее время в Иране действуют 10 нефтеперерабатывающих заводов. Мощность по переработке сырой нефти в стране составляет 2,37 миллиона баррелей в сутки.