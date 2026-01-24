Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
На границе Азербайджана пресечена попытка переброски наркотиков с помощью БПЛА (ФОТО)

Общество Материалы 24 января 2026 09:17 (UTC +04:00)
На границе Азербайджана пресечена попытка переброски наркотиков с помощью БПЛА (ФОТО)

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - 18 января на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Командования Пограничных войск была предотвращена попытка переправки наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана, в результате совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ГПС и Министерства внутренних дел беспилотник, незаконно вошедший в воздушное пространство страны, был своевременно обнаружен и обезврежен.

При осмотре места происшествия изъято наркотическое средство — марихуана общим весом 6 килограммов 600 граммов.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

