На границе Азербайджана пресечена попытка переброски наркотиков с помощью БПЛА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 января на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Командования Пограничных войск была предотвращена попытка переправки наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана, в результате совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ГПС и Министерства внутренних дел беспилотник, незаконно вошедший в воздушное пространство страны, был своевременно обнаружен и обезврежен.

При осмотре места происшествия изъято наркотическое средство — марихуана общим весом 6 килограммов 600 граммов.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.