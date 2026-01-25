Узбекистан расширяет сотрудничество с Саудовским фондом развития

ТАШКЕНТ /Trend/ - 23 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл переговоры с генеральным директором Саудовского фонда развития Султаном аль-Маршадом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы расширения двустороннего взаимодействия.

Стороны отметили, что за время сотрудничества Фонд профинансировал ряд проектов в Узбекистане в сферах здравоохранения, образования, водоснабжения и ирригации, жилищного строительства, а также развития транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что в настоящее время портфель совместных инициатив включает 11 проектов на общую сумму 287,4 млн долларов. Кроме того, прорабатываются два приоритетных проекта — строительство доступного жилья в Республике Каракалпакстан и реконструкция повреждённых мостов на автомобильных дорогах страны общей стоимостью 138 млн долларов.

По итогам встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства, реализации социально значимых проектов и расширении сотрудничества в приоритетных направлениях с учётом стратегических целей развития Узбекистана.