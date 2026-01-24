Азербайджанская нефть подорожала

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Энергетика Материалы 24 января 2026 11:10 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,71 доллара США или 2,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68,34 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,69 доллара США или 2,6%, и составила 65,76 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 1,79 доллара США или 5,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 37,07 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,49 доллара США или 3,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68,27 долларов США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

