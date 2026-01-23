Ведутся переговоры с инвесторами по транспортировке энергии ветра из Каспийского региона в Европу по дну моря

БАКУ /Trend/ - В настоящее время обсуждаются модели сотрудничества с потенциальными инвесторами по проекту "зеленого энергетического коридора" (Black Sea Energy).

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор ЗАО "Зеленый энергетический коридор", созданного в рамках проекта коридора Центральная Азия — Азербайджан, Турал Алиев в ходе круглого стола в Университете ADA, посвященного Международному дню чистой энергии.

"Сейчас ведется большая работа по транспортировке энергии ветра из Каспийского региона в Европу по дну моря. Технико-экономическое обоснование проекта уже завершено, и в данный момент с потенциальными инвесторами обсуждаются модели сотрудничества", - отметил Т. Алиев.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали стратегическое партнёрское соглашение, включающее план строительства подводного энергетического кабеля мощностью 1 000 МВт по дну Чёрного моря протяжённостью 1 195 километров. Этот кабель позволит передавать «зелёную» электроэнергию, вырабатываемую в Азербайджане и Грузии, в Румынию, а затем — в Венгрию и другие европейские страны, расширяя доступ Европы к возобновляемым источникам энергии из Кавказского региона.

В сентябре 2024 года румынский оператор системы передачи Transelectrica, грузинский оператор Georgian State Electrosystem, азербайджанский энергоконцерн AzerEnerji и венгерская энергетическая компания MVM создали совместную компанию для реализации проекта по установке подводного кабеля под Чёрным морем.