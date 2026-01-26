Глава МИД Израиля подчеркнул уровень религиозной толерантности и прочность связей с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, прибывший с визитом в Азербайджан, встретился в Баку с лидерами местной еврейской общины.

Как передает Trend, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Instagram.

В ходе встречи Саар отметил, что сегодня в Азербайджане в условиях взаимного уважения, религиозной толерантности и свободы вероисповедания проживают около 30 тысяч евреев.

"На протяжении поколений Азербайджан является примером мусульманской страны, в которой для еврейской общины обеспечены благополучие и полная безопасность", - подчеркнул министр.

По словам главы МИД, еврейская община играет ключевую роль в укреплении двустороннего сотрудничества. Он отметил, что как выходцы из Азербайджана, переехавшие в Израиль, так и евреи, продолжающие жить в республике, формируют прочное связующее звено между двумя государствами.

"Я верю в потенциал связей между нашими странами и мы продолжим их укреплять", - добавил Саар.

В завершение было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Израилем динамично развиваются по многим направлениям, опираясь на тесные контакты между народами и общие ценности мирного сосуществования.