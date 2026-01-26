Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу о состоянии азербайджано-армянских отношений

Политика Материалы 26 января 2026 13:28 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Я проинформировал израильского министра о состоянии азербайджано-армянских отношений.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.

Министр отметил, что также поделился своим видением результатов, достигнутых после исторической встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

"В то же время я высказал свое мнение о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккуапции территориях, возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные края, зарождении там новой жизни и минных проблемах", - сказал министр иностранных дел.

