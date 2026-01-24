Этому миру нужен Совет. Для Давоса это пока цель, для Ильхама Алиева — уже результат

БАКУ/Trend/ - В Давосе мир в эти дни искали почти повсюду. Его искали в залах с мягким светом, где люди в пиджаках говорили о будущем с видом тех, кто надеется, что оно всё-таки будет. Его искали в кулуарах, у кофейных столиков, где разговоры начинались с глобальных конфликтов, а заканчивались фразой «но всё очень сложно». Мир в Давосе был чем-то, что ещё предстоит собрать.

Мир здесь ищут, примеряют, обсуждают, проектируют. Его разбирают на панели, собирают в формулировках, пытаются уложить в уставы и документы. Мир в Давосе — это процесс.

Для Ильхама Алиева мир — это итог.

Это было заметно по мелочам. По тому, как один за другим о встрече с президентом Азербайджана просили главы крупнейших мировых компаний, по тому, как в кулуарах форума с ним общались лидеры государств, по тому, как к нему обращались модераторы в ходе дискуссий. Ильхам Алиев слушал разговоры о мире с тем выражением лица, с каким обычно слушают рассказы о дороге, по которой уже однажды прошли.

Показательным стал и сам формат присутствия лидеров на форуме. Президент США Дональд Трамп — лидер государства, играющего решающую роль в мировой политике, — в рамках Давоса провёл двусторонние встречи всего с двумя главами государств: Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Сам по себе этот факт стал ярким маркером расстановки политических акцентов в новом мировом управлении. На фоне десятков глав государств и правительств, а также ведущих представителей глобальной экономической элиты, двусторонняя встреча Ильхама Алиева с Дональдом Трампом наглядно продемонстрировала международный политический вес Президента Азербайджана, уровень личного доверия и его признанный статус самостоятельного актора в кругу мировых лидеров.

В кулуарах, где разговоры становились менее официальными, кто-то в очередной раз объяснял, почему в одном регионе мир невозможен, в другом — преждевременен, а в третьем — слишком дорого обойдётся.

На фоне дискуссий о Газе, глобальных конфликтах и новых международных механизмах участие Ильхама Алиева в подписании Устава Совета мира выглядело особенно показательно. Южный Кавказ — регион, где мир не пришёл сам. Его пришлось выстраивать шаг за шагом, принимая сложные решения, выдерживая давление, делая ставку не на эмоции, а на результат. И сегодня этот мир, который построил Президент Азербайджана, проявляется не в красивых формулировках, а в том, что раньше казалось невозможным: в торговле, в транзите, в движении товаров и маршрутов через ещё недавно конфликтные границы.

Когда Ильхам Алиев говорил в Давосе о нормализации отношений между Баку и Ереваном, это звучало — иногда — как отчёт о проделанной работе. Нефтепродукты, зерно, логистика — скучные слова для привыкших к эффектным декларациям участников бесконечных форумов, но именно из них, как выясняется, и складывается устойчивый мир.

Не случайно и то, что подобная оценка звучит со стороны европейских лидеров. Президент Республики Сербия Александр Вучич, выступая на панельном заседании в рамках Давосского форума, прямо заявил: «Ильхам Алиев — один из великих лидеров». По словам Вучича, в наше время крайне редко можно встретить политика подобного масштаба, способного переводить региональные достижения в устойчивые долгосрочные результаты.

В Давосе любят говорить о будущем. Иногда складывается ощущение, что настоящее здесь не совсем уместно. Ильхам Алиев в этом смысле выбивался из общего настроения. Он говорил о настоящем — и это звучало почти неожиданно.

Пока мир в Давосе ещё искали, примеряли и обсуждали, рядом находился человек, который уже однажды нашёл рабочую формулу. Без универсальных рецептов, без иллюзий, но с пониманием того, что мир начинается не с деклараций, а с конкретных решений.

Опыт Ильхама Алиева, его видение и его принципы принесли мир на Южный Кавказ — и, пожалуй, именно эта формула сегодня нужна Давосу. И всему миру.