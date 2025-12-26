В зимний сезон из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются рейсы более чем по 70 направлениям

БАКУ/Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев в зимний сезон продолжает связывать Баку с международной системой воздушных перевозок благодаря широкой маршрутной сети, охватывающей направления в Европу, на Ближний Восток, в Азию, страны СНГ и региональные пункты назначения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В настоящее время из аэропорта регулярные рейсы по более чем 70 международным и региональным направлениям выполняют около 35 авиакомпаний. Действующая маршрутная сеть создаёт гибкие и надёжные возможности для туристических, деловых и транзитных поездок.

По направлениям в Турцию выполняются рейсы в Стамбул, Анталью, Измир, Анкару, Мерсин и Трабзон.

По направлениям Ближнего Востока осуществляются полёты в Дубай, Шарджу, Абу-Даби, Доху, Кувейт, Бахрейн, Джидду и Даммам, а также доступны туристические направления Шарм-эль-Шейх и Мале.

В рамках европейской маршрутной сети выполняются регулярные рейсы в Лондон, Париж, Берлин, Франкфурт, Рим, Милан, Вену, Барселону, Будапешт, Варшаву и Прагу.

В зимний сезон также продолжаются рейсы по направлениям Центральной и Южной Азии — в Ташкент, Самарканд, Ургенч, Бишкек, Душанбе, а также в города Пекин и Урумчи (Китай).

Рейсы по указанным направлениям выполняются авиакомпаниями AZAL, Turkish Airlines, Air Astana, FlyArystan, Air Arabia, Lufthansa, Qatar Airways, China Southern, Wizz Air, Polish Airlines и другими ведущими международными авиаперевозчиками.

Пассажиры могут забронировать авиабилеты по данным направлениям через официальные интернет-сайты соответствующих авиакомпаний.

Международный аэропорт Гейдар Алиев, независимо от сезона, продолжает вносить вклад в укрепление авиационных связей в регионе и расширение комфортных возможностей для путешествий пассажиров благодаря широкой маршрутной сети и международным партнёрствам.