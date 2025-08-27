Развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем проявляется и в сфере туризма - Фуад Нагиев

БАКУ /Trend/ - Развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем проявляется и в сфере туризма.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, выступая на церемонии презентации программы China Ready.

Он отметил, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай в апреле, установление отношений всестороннего стратегического партнерства определили новые перспективы и новые задачи для развития двусторонних отношений и в сфере туризма.

"Соглашение о взаимном освобождении граждан обеих стран от виз, подписанное в апреле этого года в Пекине, является наиболее ярким примером этих процессов.

Разумеется, упрощение безвизовых поездок для граждан двух стран напрямую повлияет на рост туристического потока.

Это также будет способствовать увеличению деловой активности в сфере туризма, а также расширению экономических, гуманитарных и культурных связей.

С первых лет существования Государственного агентства по туризму Китай стал для нас одним из приоритетных рынков", - добавил он.

