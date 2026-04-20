Расширяется использование суперкомпьютерной инфраструктуры “AzInTelecom”

Суперкомпьютерный центр, созданный ООО «AzInTelecom», входящим в состав AZCON Holding, успешно функционирует и находит широкое применение в различных сферах.

Данная инфраструктура, предоставляющая широкие возможности для разработки и внедрения решений в области искусственного интеллекта (ИИ), уже применяется рядом государственных учреждений и ведущих организаций. В настоящее время ее ресурсами пользуются Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Агентство инноваций и цифрового развития (IRIA), Национальный центр искусственного интеллекта, ABB и другие структуры.

Используемые в суперкомпьютерной инфраструктуре чипы «NVIDIA H200 GPU» позволяют обрабатывать большие объемы данных с высокой скоростью и обеспечивают значительное преимущество по сравнению с традиционными компьютерами. Это создает условия для развития проектов ИИ внутри страны без зависимости от зарубежных ресурсов.

Необходимо отметить, что основной целью проекта является расширение применения технологий искусственного интеллекта в стране, ускорение развития в данной сфере и вклад в цифровую трансформацию. «AzInTelecom» продолжает работу по дальнейшему расширению суперкомпьютерной инфраструктуры, в том числе путем обеспечения дополнительных ресурсов GPU.