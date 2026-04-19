В Азербайджане в I квартале выросли инвестиции в сельскохозяйственный сектор

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года стоимость инвестиций в основной капитал, направленных в секторы сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в Азербайджане, составила 67,1 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, это в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2025 года.

Удельный вес инвестиций в основной капитал, направленных в указанную сферу, в общем объеме составил 1,7%.

Отметим, что в январе-марте 2026 года в развитие экономических и социальных сфер страны из всех финансовых источников было направлено 4 миллиарда 49,8 миллиона манатов инвестиций в основной капитал, что на 14,9 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, увеличился на 44,6 процента, а в ненефтегазовый сектор - на 2,2 процента.

Из общего объема инвестиций 2 миллиарда 286,6 миллиона манатов (56,5 процента) пришлось на сферы производства продукции, 1 миллиард 252,8 миллиона манатов (30,9 процента) – на сферы услуг, 510,4 миллиона манатов (12,6 процента) – на строительство жилых домов. 34,3 процента общего объема инвестиций были вложены инвесторами государственного сектора, 65,7 процента – негосударственного сектора.

Стоимость инвестиций в основной капитал из внутренних источников составила 72,2 процента от общего объема инвестиций.