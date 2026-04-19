Названа стоимость грузоперевозок автотранспортом в Азербайджане в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года автомобильным транспортом Азербайджана перевезено 1,385 миллиона тонн грузов стоимостью 3,033 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении на 155,8 миллиона долларов США или на 5,4% больше, а в объёмном выражении – на 14,064 тысячи тонн или на 1% меньше.

В отчетном периоде автомобильным транспортом из Азербайджана экспортировано около 550,6 тысячи тонн грузов стоимостью 612,4 миллиона долларов США, что по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в стоимостном выражении на 92,7 миллиона долларов США или на 17,8% больше, а в объёмном выражении – на 11,7 тысячи тонн или на 2,1% меньше.

В январе-марте текущего года автомобильным транспортом в Азербайджан импортировано 834,7 тысячи тонн грузов стоимостью 2,420 миллиарда долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении на 63,2 миллиона долларов США или на 2,7% больше, а в объемном выражении – на 2,408 тысячи тонн или на 0,3% меньше.

Отметим, что в январе-марте 2026 года грузовым транспортом в Азербайджане в целом перевезено 13,014 миллиона тонн грузов стоимостью 9,407 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении на 2,642 миллиарда долларов США или на 21,9%, а в объёмном выражении – на 1,328 миллиона тонн или на 9,3% меньше.

В отчётном периоде по видам транспорта из Азербайджана всего экспортировано 10,796 миллиона тонн грузов стоимостью 5,402 миллиарда долларов США, что в годовом сравнении означает снижение в стоимостном выражении на 983,7 миллиона долларов США или на 15,4%, а в объёмном выражении – на 737,2 миллиона тонн или на 6,4%.

В то же время в январе-марте текущего года по видам транспорта в Азербайджан всего импортировано 2,218 миллиона тонн грузов стоимостью 4,005 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении на 1,658 миллиарда долларов США или на 29,3%, а в объёмном выражении – на 590,4 тысячи тонн или на 21% меньше.