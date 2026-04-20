Назван объем экспорта нефти из Азербайджана во Францию в марте

БАКУ /Trend/ - В марте из Азербайджана во Францию была экспортирована 61 тысяча тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 24,1 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В марте прошлого года данные об экспорте нефти из Азербайджана во Францию не публиковались.

Отметим, что январе-марте из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 5,077 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.