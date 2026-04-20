В Азербайджане вырос объем инвестиций в сектор информации и связи

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане стоимость инвестиций, направленных в основной капитал по сектору информации и связи, составила 164,5 миллиона манатов.

Trend сообщает об этом со ссылкой на Государственный статистический комитет.

Согласно данным, это в 2,1 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года.

Удельный вес инвестиций, направленных в основной капитал по указанной сфере, составил 4,1%.

Из инвестиций, направленных в сектор информации и связи за этот период, 157 миллионов манатов пришлось на сферу связи, что в годовом сравнении в 2,3 раза больше. Удельный вес инвестиций, направленных в основной капитал по сфере связи, составил 3,9%.

Отметим, что в январе-марте 2026 года из всех финансовых источников на развитие экономической и социальной сфер страны в основной капитал направлено 4 миллиарда 49,8 миллиона манатов инвестиций, что на 14,9 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, увеличился на 44,6 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор – на 2,2 процента.

Из общего объема инвестиций 2 миллиарда 286,6 миллиона манатов, или 56,5 процента пришлось на сферу производства продукции, 1 миллиард 252,8 миллиона манатов (30,9 процента) – на сферу услуг, а 510,4 миллиона манатов (12,6 процента) – на строительство жилых домов. 34,3 процента от общего объема инвестиций были вложены инвесторами государственного сектора, 65,7 процента – негосударственного сектора.

Стоимость инвестиций, направленных в основной капитал из внутренних источников, составила 72,2 процента от общего объема инвестиций.