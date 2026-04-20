Азербайджан и Таиланд обсудили перспективы двусторонних отношений (ФОТО)

Политика Материалы 20 апреля 2026 07:58 (UTC +04:00)
Фото: МИД Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом.

Как сообщает Trend, об этом в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Согласно информации, встреча состоялась в рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Стороны обсудили приоритеты Азербайджана в период его председательства в ЭСКАТО, перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Таиландом, а также региональные вопросы.

