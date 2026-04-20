Джейхун Байрамов председательствовал на 82-й сессии ЭСКАТО в Бангкоке

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), проходящей в Бангкоке на тему "Не оставляя никого позади: развитие общества для всех возрастных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе", и председательствовал на заседании.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, на открытии сессии Джейхун Байрамов зачитал письменное обращение Президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что в ходе сессии была подчеркнута важность усиления регионального сотрудничества для решения общих задач и доведения благ развития до всех слоев общества.

Дж.Байрамов довел до внимания ключевые политические послания Азербайджана, сосредоточенные на инклюзивном развитии, цифровой трансформации, "зеленом" энергетическом переходе, региональных связях, миростроительстве и сотрудничестве Юг-Юг.

В рамках повестки "Не оставляя никого позади" была представлена концепция Азербайджана о человекоцентричном, устойчивом и взаимосвязанном региональном будущем.

В ходе сессии были упомянуты направления национальных приоритетов социально-экономического развития "Азербайджан 2030" – инклюзивный экономический рост, равный доступ к образованию и здравоохранению, расширение цифровых государственных услуг, обеспечение равных возможностей между поколениями.

Наряду с этим была подчеркнута стратегическая значимость Среднего коридора в развитии связей по Евразии.

Одним из главных итогов сессии стало принятие Баку-Бангкокской декларации по содействию социальному развитию для всех возрастных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот документ отражает общую приверженность инклюзивности и устойчивому прогрессу и напрямую соответствует повестке ЭСКАТО в области инклюзивного развития.

Сессия собрала высокопоставленных представителей государств-членов, международные организации и партнеров по ООН для развития диалога по вопросам инклюзивного роста, социального равенства и устойчивого развития в регионе.

Азербайджан продолжает играть активную роль в многосторонней дипломатии и привержен дальнейшему углублению сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом в целях поддержки общих целей развития.

Руководствуясь принципами солидарности, инноваций и общей ответственности, Азербайджан продвигает модель развития, которая ставит человека в центр внимания, укрепляет региональные связи, ускоряет цифровой и "зеленый" переходы, усиливает мир и сотрудничество.