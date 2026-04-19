В Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Национальная арена гимнастики с 17 по 19 апреля вновь стала площадкой для яркого спортивного праздника.

Как сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана, в Кубке мира по художественной гимнастике приняли участие более 150 гимнасток из 42 стран, подарив зрителям незабываемые моменты.

Трёхдневные соревнования были посвящены квалификационному этапу в первые два дня и захватывающим финалам в заключительный день. В квалификации индивидуальные гимнастки выступали с обручем, мячом, булавами и лентой, демонстрируя своё мастерство. По итогам многоборья первое место заняла украинская гимнастка Таисия Онофрийчук. Второе место досталось немецкой спортсменке Дарье Варфоломеевой, третье — представительнице Болгарии Стиляне Николовой.

В групповых упражнениях гимнастки выступали с программой из 3 обручей и 2 пар булав, продемонстрировав высокий уровень профессионализма. Победителем многоборья стала команда Израиля. Второе место заняла Испания, третье — команда AIN 2.

Финальный этап оказался ещё более напряжённым. В упражнении с обручем золото завоевала Таисия Онофрийчук, серебро — Стиляна Николова, бронзу — София Илтерякова. В упражнении с мячом первое место заняла Дарья Варфоломеева, второе — София Раффаэли, третье — Стиляна Николова. В упражнениях с булавами победила Дарья Варфоломеева, а София Илтерякова и Таисия Онофрийчук разделили второе и третье места. В упражнении с лентой Дарья Варфоломеева вновь стала первой, София Раффаэли — второй, Акмарал Ерекешева — третьей.

В групповых упражнениях в программе с 5 мячами победила команда Израиля, второе место заняла Бразилия, третье — Узбекистан. В программе с 3 обручами и 2 парами булав золото завоевала Испания, серебро — AIN 2, бронзу — Болгария.

По традиции, гимнастка и команда, показавшие лучший результат в квалификации, были награждены кубком «AGF Trophy». В индивидуальной программе этой награды удостоилась Дарья Варфоломеева, а в групповых упражнениях — команда AIN 2.

Фото: Ариф Гулузаде