Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

19 апреля 2026 09:31 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Таиланд

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 19 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в столицу Королевства Таиланд — город Бангкок.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита предусмотрены участие и выступление министра Джейхуна Байрамова 20 апреля на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), которая проводится под председательством Азербайджана, а также проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Лента

Лента новостей

Читать все новости